Жену главы ГУР отравили тяжелыми металлами – источник

Жену начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова отравили. Марианна Буданова находится в больнице. Об этом рассказал источник в спецслужбах, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Как рассказал собеседник издания, после длительного ухудшения состояния здоровья жену руководителя ГУР госпитализировали. Уже завершается курс лечения, дальше Марианна будет под наблюдением врачей.

Собеседник отметил, что женщине диагностировали поражение тяжелыми металлами. Такие вещества никак не используются в быту и военном деле. Их применение может указывать на вероятность попытки отравления.

Источник добавляет, что пока не известно, было ли это разовое отравление, или Марианну отравляли некоторое время порционно.

Сейчас идет расследование касательно вероятной попытки убийства жены руководителя ГУР Минобороны.

Что известно о жене Буданова

Марианна Буданова родилась 3 августа 1993 в с. Ставище Киевской области. В СМИ ее титруют как психолога, волонтера и общественного деятеля.

В 2020 году Буданова неудачно баллотировалась в Киевский городской совет от партии "Удар". В момент выборов была беспартийной, временно не работала.

В 2021 году была советницей Виталия Кличко по противодействию коррупции в сфере молодежной политики и спорта на общественных началах.

Она замужем за главным разведчиком Украины Кириллом Будановым, который этим летом в интервью одному из изданий рассказал, что Марианна живет вместе с ним в кабинете и супруги находятся вместе 24/7 в целях безопасности. При этом он заметил, что его жена не работает в ГУР.