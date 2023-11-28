Белый дом о помощи Украине и Израилю: Мы находимся в критическом периоде

В Белом доме заявили, что дополнительное финансирование для Украины и Израиля, с просьбой о котором президент Джо Байден обратился к Конгрессу, "крайне необходимо". Об этом на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Европейская правда.

Он отметил, что уровень приоритетности принятия пакета с помощью Украине и Израилю является "очень, очень высоким".

"Я хотел бы напомнить членам Конгресса, когда они вернутся к работе, что цифры в этом дополнительном запросе были получены от наших украинских и израильских партнеров. Мы не просто взяли эти цифры из воздуха. Они вполне соответствуют тому, что наши партнеры сказали нам, что им нужно на ближайшие месяцы" , – подчеркнул Кирби.

Он добавил, что сейчас ситуация с финансированием становится все более острой, особенно в отношении Украины: предоставленные сейчас пакеты помощи от США имеют меньше средств.

"Потому что у нас просто нет той гибкости, которая была когда-то, по объему помощи, которую можно предоставить в каждом из пакетов" , – отметил Кирби.

По его словам, сейчас "мы находимся в критическом периоде", поскольку приближается зима и украинской армии все труднее проводить свои операции, когда погода становится менее благоприятной для этого.