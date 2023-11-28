Иран заявил о договоренностях с РФ по закупкам самолетов Су-35

Иран достиг договоренностей с Москвой о поставках истребителей Су-35 российского производства, ударных вертолетов Ми-28 и учебно-тренировочных самолетов Як-130.﻿ Об этом заявил заместитель военного министра Ирана генерал Махди Фарахи, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Он заявил о завершении планов по включению в боевые подразделения иранских вооруженных сил истребителей Су-35, ударных вертолетов Ми-28 и учебно-тренировочных самолетов Як-130.

По его словам, "эти три современных военных самолета обязательно будут в распоряжении Ирана, и в настоящее время этот процесс уже идет".

В последние годы Иран не приобрел ни одного нового истребителя, за исключением нескольких российских истребителей МиГ-29, купленных им в 1990-х годах.

Иран и Россия подписали крупные соглашения в военной сфере. В сентябре ВВС Ирана получили первые учебно-тренировочные самолеты Як-130 российского производства.

Як-130 представляет собой дозвуковой двухместный реактивный учебно-тренировочный и легкий боевой самолет. Он якобы должен помочь иранским военным летчикам пройти подготовку по управлению новыми истребителями, такими как Су-57.