В Украине из-за непогоды обесточены почти 600 населенных пунктов

Из-за непогоды в Украине остаются обесточенными 559 населенных пунктов в 10 областях.﻿ Об этом заявили в НЭК "Укрэнерго", пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

Как отмечают энергетики, сложная ситуация сегодня в Одесской, Николаевской и Донецкой областях.

"В общей сложности из-за непогоды остаются обесточенными на утро 559 населенных пунктов в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Херсонской, Черкасской, Черниговской областях" , - говорится в сообщении.

Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 443 населенных пункта. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской областях.

Отмечается, что аварийно-восстановительные работы производятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных.