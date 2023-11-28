В МИД Болгарии подтвердили, что открыли небо для Лаврова на саммите ОБСЕ
Болгария временно откроет воздушное пространство для самолета главы МИД РФ Сергея Лаврова. Это позволит ему принять участие во встрече ОБСЕ в Скопье (Северная Македония), которая состоится с 29 ноября по 1 декабря. Об этом заявили в МИД Болгарии, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.
"Болгария дал разрешение на перелет Специального авиационного подразделения "Россия" через территорию воздушного пространства Республики Болгария для осуществления рейса по транспортировке делегации для участия в международном форуме", - говорится в заявлении.
Как уточняют в болгарском МИД, дипломатическое разрешение на пролет носит временный характер и будет действительно в течение 3 часов до и 72 часов после назначенной даты и времени пролета.
В ведомстве уточняют, что это "разрешение предоставлено для участия в заседании Совета министров ОБСЕ в Скопье министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и подпадает под исключения из применения к нему санкционного режима ЕС".
"Данное разрешение не распространяется на членов его делегации, которые также являются санкционными лицами согласно действующему законодательству ЕС, о чем прямо говорится в ответной ноте болгарской стороны", - подчеркивается на сайте МИД.
Ранее Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли небо для самолета Лаврова. Тогда сообщалось, его визит в Сербию "оказался под большим вопросом". Позже Лавров даже отменил свой визит в Белград, намеченный на 6 июня 2022 года.
Отметим, что небо для всех российских самолетов Болгария закрыла с 26 февраля 2022 года, через два дня после масштабного вторжения РФ в Украину.