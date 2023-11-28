McDonald's открыл заведение в Кропивницком

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's 27 ноября начала работу в Кропивницком – заведение расположено в центре города по ул. Большая Перспективная, 45/9, сообщает Экономическая правда.

В новом ресторане площадью около 483 м2 – современный интерьер и пространство для 129 гостей в зале и 144 на террасе. Ради удобства клиентов в заведении установлены терминалы самообслуживания, где можно сделать заказ через одну из 10 цифровых плоскостей, внедрен сервис обслуживания за столиком, а клиентов будут рады встречать эксперты по гостеприимству" , - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что ресторан и МакДрайв будут предварительно работать с 07:00 до 22:00, сам Драйв будет оснащен модернизированными цифровыми дисплеями для размещения заказа, а через несколько недель будет доступна доставка через McDelivery.

Вместе с рестораном в Кропивницком в Украине теперь работают 98 заведений McDonald's.