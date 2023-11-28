Оккупанты уменьшили использование дронов на Таврическом направлении - Тарнавский
Российские оккупанты стали меньше использовать дроны-камикадзе на Таврическом направлении – уменьшение фиксируется двое суток подряд.
Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск (ОСУВ) "Таврия" Александр Тарнавский.
Впрочем, россияне продолжают сбрасывать управляемые авиабомбы. Также продолжаются наземные пехотные атаки.
"Противник и дальше сотнями теряет живую силу. На разных направлениях все больше случаев, когда обычные солдаты отказываются участвовать в активных наступательных действиях.
Оккупанты продолжают пополнять обескровленные подразделения заключенными. Этот, так называемый "спецконтингент", российское командование считает расходным материалом. И без сожаления бросает в мясные штурмы", – говорится в сообщении.
На авдеевском направлении Силы обороны продолжают отражать штурмы.
"Безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новобахмутовки, северо-восточнее Бердичев, в районах Авдеевки, Опросного, Северного и южнее Тоненького - отражены 23 атаки", - отметил Тарнавский.
Общие потери оккупантов на Таврическом направлении составили 374 человека. Уничтожены 1 танк и 1 склад боеприпасов.