Москва приказала усилить паспортизацию на оккупированных территориях – разведка

В ходе подготовки к так называемым выборам президента России главарям оккупационных администраций приказали усилить принудительную паспортизацию на временно оккупированных территориях Украины. Об этом заявили в Главном управлении разведки Минобороны, сообщает Укринформ.

Как отмечается, в ноябре 2023 года в Кремле состоялось закрытое собрание с руководителями российских регионов и оккупационными вожаками Москвы на временно порабощенных территориях Украины.

Совещание проводил заместитель главы администрации российского диктатора Владимира Путина Сергей Кириенко. Он объявил директивы в рамках усиления подготовки к так называемому избирательному процессу.

В частности, во время собрания было приказано выделить "социальную помощь" избирателям из местных бюджетов, а также активизировать пропаганду о якобы "положительных" тенденциях экономики РФ, "стабильности" рубля и "улучшении" уровня жизни людей.

Руководители российских оккупационных администраций также получили задачу – доказать уровень принудительной паспортизации на ВОТ Украины не менее чем до 85%.