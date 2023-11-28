Ритейлеры рассказали, возникнет ли дефицит продуктов из-за блокады границы

Блокада польскими перевозчиками границы с Украиной пока оказывает точечный негативный эффект на экономику. Возможен дефицит скоропортящихся товаров, пишет Юлия Акимова, РБК-Украина.

Ритейлеры говорят о том, что проблема возникла со скоропортящимися товарами и теми, которые требуют нужных условий для хранения.

Чтобы избежать дефицита в целом, специалисты вынуждены менять логистику, говорит исполнительный директор Украинского фуд-ритейл альянса Наталья Петривская.

"Для удовлетворения потребностей покупателей часть товаров направляется через другие пункты пропуска, хотя логистика значительно подорожала, компании несут дополнительные затраты и убытки. Из-за смены маршрутов мы надеемся, что на сегодняшний день значительного дефицита не будет, хотя некоторый товар будет нерентабельным для импортирования, поэтому компании будут рассматривать целесообразность его ввоза" , - объясняет Петривская.

Кроме того, через польскую границу в Украину завозилось до 30% автогаза от общего импорта. Из-за его сокращения цена на газ начала расти, но трейдеры нашли альтернативные варианты, говорит директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

"В частности (перевозка - ред.) через Словакию. Поэтому ожидаем, что в течение двух недель проблема разрешится" , - сказал Куюн.

Напомним, начавшаяся 7 ноября блокада границы Польши с Украиной уже повлияла на объемы импорта продуктов из Европы. Пока существенного дефицита среди продукции не наблюдается, однако польские производители молочных, мясных продуктов и яиц в последнее время многие представлены на прилавках супермаркетов Украины.

В Минагрополитики прогнозируют, что блокада украинской границы польскими перевозчиками может привести к дефициту и подорожанию импортных продовольственных товаров, соли, цитрусовых, бананов, а также морепродуктов и рыбы.