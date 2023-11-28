Столтенберг: Надо готовиться к усилению боев и ракетным ударам РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя состояние войны в Украине, заявил, что нужно готовиться к усилению боевых действий и воздушным атакам РФ. Об этом он сказал, прибыв на встречу министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе, сообщает Европейская правда.

Генсек НАТО отметил, что сейчас на линии фронта в Украине проходят интенсивные бои.

Кроме того, по его словам, "мы видели волны атак с помощью дронов по украинским городам".

"Нужно готовиться к усилению боев и усилению воздушных ракетных атак по городам Украины. Это делает даже более важным, чтобы союзники по НАТО поддерживали Украину" , – подчеркнул Столтенберг.

Он также приветствовал недавние объявления о помощи Украине со стороны стран-членов НАТО, в частности Германии, Нидерландов и Румынии.

Накануне Столтенберг заявлял, что уверен в том, что союзники будут и дальше предоставлять Украине значительные объемы военной помощи. Он также объяснял, почему нельзя говорить об отсутствии военных успехов Украины в кампании 2023 года, несмотря на почти неподвижную линию фронта.