Британская разведка: В боях за Авдеевку продвижение стоило РФ тысяч жертв

Разведка Великобритании отмечает, что в боях за Авдеевку Донецкой области оккупационные войска РФ добились незначительного прогресса за счет тысяч жертв своих солдат, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны за 28 ноября.

В ведомстве отметили, что российская оккупационная армия не оставляет попыток окружить Авдеевку. С начала октября ей удалось подвинуть линию фронта до 2 километров вперед.

"Это продвижение, хотя и скромное, но, вероятно, является одним из крупнейших российских достижений с весны 2023 года. Оно стоило подразделениям, участвовавшим в боевых действиях, тысячи жертв" , – говорится в сообщении.

В разведке добавили, что эти действия приближают российских оккупантов к Авдеевскому коксохимическому заводу, где украинские силы удерживают одну из основных оборонительных позиций.

Хотя Авдеевка стала важной точкой или выпуклостью на украинской линии фронта, Украина остается под контролем коридора шириной примерно 7 км, через который она продолжает снабжать город.

Причем под контролем Украины остается коридор шириной примерно 7 км, через который она продолжает снабжать город.