Politico назвало Ермака "зеленым кардиналом" Украины

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак попал в рейтинг самых влиятельных людей Европы по версии издания Politico в категории "деятели". Ермака называют "зеленым кардиналом" Украины, сообщает Украинская правда.

"Андрея Ермака в некоторых кругах называют "зеленым кардиналом" Киева. Это связано с тем, что Ермак возглавляет офис президента Украины Владимира Зеленского, чья фамилия происходит от восточнославянского слова "зеленый", а также с тем, что он имеет привычку посещать фотосессии в наряде цвета хаки в стиле милитари...

Ермак является вдохновителем стремления Киева к сотрудничеству с развивающимися странами с целью вырвать их из теплых (и богатых нефтью) объятий российского президента Владимира Путина. Поскольку собственные зарубежные поездки Зеленского ограничены, Ермак ездил в командировки по всему миру от имени своего босса, встречался с иностранными чиновниками, проводил переговоры и заключал соглашения (что, согласно Конституции Украины, должно относиться к компетенции президента, а не его заместителя)" , – говорится в статье.

В издании отмечают, что в 2024 году, Зеленский может столкнуться с перевыборной кампанией в середине войны, а "перспектива длительного вторжения подрывает общественную мораль внутри страны", поэтому Ермак будет "еще более важным как посредник президента - и его амортизатор".

Вероятным, самым большим достижением Ермака называют "привлечение Китая за стол переговоров во время мирных переговоров в Саудовской Аравии" в августе прошлого года.

Другой проект Ермака: расширение - и усиление - антироссийских санкций как сопредседателя (вместе с Майклом Макфолом, бывшим послом США в России) Международной рабочей группы по вопросам российских санкций, которую прозвали Экспертной группой Ермака-Макфола.