Блокада границы с Польшей: в очередях стоят 2700 грузовиков

Блокада польскими водителями продолжается на четырех пунктах пропуска на границе с Украиной, в очередях, по данным польской стороны, стоят 2700 грузовиков. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, сообщает Укринформ.

"На направлениях, где блокировка началась 6 ноября, по информации польских пограничников, по состоянию на утро - 2700 грузовиков: Ягодин и Рава-Русская по 600, Краковец - 700, Шегини - 800 грузовиков. Блокировка на этом направлении с 27 ноября будет продолжаться круглосуточно" , – сказал спикер.

В то же время он отметил, что количество грузовиков, стоящих в очередях с польской стороны, может быть и больше, потому что пропуск грузовиков не увеличился за последние дни.

По состоянию на утро украинско-словацкая граница разблокирована, грузовики пропускают в штатном режиме. В сторону Украины в направлении пункта пропуска «Ужгород» ожидало проезда 500 грузовиков.

Из Венгрии на утро в сторону Украины на направлении пункта пропуска «Тиса» ожидало проезда 550 грузовиков.