В Координационном штабе объяснили, почему РФ прекратила обмены пленных

Представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко говорит, что РФ приостановила обмены военнопленными, пытаясь этим повлиять на общество и создать впечатление, что украинская власть не работает над этим вопросом, сообщает Суспільне.

Украине нет смысла содержать российских пленных, утверждают в Координационном штабе. Это Россия со своей стороны приостановила обмены, таким образом, пытаясь повлиять на украинское общество.

"Пытаются убедить, что, мол, ничего не происходит, смотрите! Но на самом деле работа идет, мы не сидим, сложа руки, мы постоянно работаем для того, чтобы организовать следующие обмены" , - говорит Яценко.

По словам представителя штаба, Украина готова к диалогу и выдвигает те или иные предложения россиянам.