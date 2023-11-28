Кулеба будет бойкотировать саммит ОБСЕ из-за участия Лаврова
Министр иностранных дел Украины будет бойкотировать министерское заседание ОБСЕ в связи с присутствием на нем главы МИД России Сергея Лаврова. Об этом заявил представитель МИД Олег Николенко, сообщает Европейская правда.
"Делегация Украины не будет участвовать в министерском заседании ОБСЕ на уровне министра иностранных дел", – заявил он.
Речь идет о заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ 30 ноября – 1 декабря, которое будет проходить в Северной Македонии в Скопье.
Представитель уточнил, что речь идет о бойкоте именно на уровне министра иностранных дел. На уровне посла украинская делегация будет присутствовать.
Николенко отметил, что Украина высоко ценит усилия Северной Македонии как председательствующего государства и лично главы МИД Буяра Османи, которые продемонстрировали высокий профессионализм и непоколебимую преданность защите принципов и обязательств ОБСЕ. Он также поблагодарил Скопье за приоритизацию вопроса противодействия российской агрессии против Украины во время председательства.
"Российская Федерация последовательно разрушает ОБСЕ, злоупотребляя правилом консенсуса. Прибегая к шантажу и открытым угрозам, РФ систематически блокировала консенсус по ключевым вопросам. Произвольным стало и блокирование кандидатуры Эстонии на председательство в ОБСЕ в 2024 году. Кроме этого, Россия незаконно задержала трех украинцев – представителей ОБСЕ, которые находятся в тюрьмах уже более 500 дней. Россия создала экзистенциальный кризис в ОБСЕ и превратила организацию в заложника своих прихотей и агрессии.
При таких условиях присутствие российской делегации на министерском заседании на уровне министра впервые после начала полномасштабного вторжения России в Украину будет только усиливать кризис, в который Россия загнала ОБСЕ", – подчеркнул Олег Николенко.
Он отметил, что страны-участницы в нынешних обстоятельствах должны вместе работать над спасением ОБСЕ от России, но не посылать ей сигналов о возможности возвращения к "нормальному" сотрудничеству, как до 24 февраля 2022 года, поскольку эта страна развязала самую масштабную со времен завершения Второй мировой войны вооруженную агрессию в Европе и грубо нарушила все принципы Хельсинкского заключительного акта.
"Учитывая это, делегация Украины не будет участвовать в министерском заседании ОБСЕ на уровне министра иностранных дел. При этом, Украина остается преданной принципам ОБСЕ, готова и в дальнейшем работать с партнерами с целью восстановления уважения к Хельсинкскому заключительному акту, в частности на основе воплощения Формулы мира президента Украины Владимира Зеленского", – подытожил Олег Николенко.