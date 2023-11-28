Украина планирует вернуть в Крыму исторические названия на крымскотатарском

Украина планирует вернуть географическим названиям на территории временно оккупированного Крыма исторические наименования на крымскотатарском языке.﻿ Об этом заявили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

Как сообщается, об этом шла речь на заседании Национальной комиссии по вопросам крымскотатарского языка, состоявшемся 22 ноября.

Крымскотатарский язык будут использовать для обозначения топонимов, имеющих тюркское происхождение или исторические наименования.

Отмечается, что подготовка этого решения продолжается во исполнение Закона об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии.

Сейчас согласуются механизмы, позволяющие применять написание топонимов с использованием латинской графики в медиа и научных работах. Названия также изменят на дорожных указателях и при изготовлении карт.

Для этого будут проводиться коммуникации с операторами картографических сервисов и службами, обслуживающими такие указатели.

Нацкомиссия поручила разработать соответствующее решение Кабмина. Этим вопросом будут заниматься Мининфраструктуры вместе с Минреинтеграции, постоянным представителем президента Украины в АР Крым, Меджлисом крымскотатарского народа и Институтом национальной памяти.