В ГУР подтвердили отравление жены Буданова

В ГУР по запросу Радио Свобода подтвердили отравление жены руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова Марианны, сообщает Радио Свобода.

"Марианна Александровна Буданова действительно была отравлена тяжелыми металлами. Сейчас она проходит уже завершающийся курс лечения" , - сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

По его словам, информация, обнародованная сегодня медиа соответствует действительности. Больше информации в ГУР обещали обнародовать впоследствии.

Ранее в СМИ появилась информация об отравлении Будановой. Однако официального подтверждения этого не было.

Ранее Буданов рассказывал, что супруга проживает вместе с ним в его рабочем кабинете, хотя и не работает в ГУР. С июня 2021 года она работает советницей мэра Киева Виталия Кличко.

По сообщениям, на жизнь главы ГУР Кирилла Буданова с 2014 года покушались не менее 10 раз. Одно из покушений произошло во время полномасштабного вторжения РФ в Украину, когда по зданию ГУР в Киеве был нанесен ракетный удар.

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