США пригрозили тюрьмой за нарушения ценового потолка для нефти из РФ – Bloomberg

Минфин США разослал письма около 30 фирмам, контролирующим до сотни нефтяных танкеров, в которых содержится предупреждение о тюремном заключении в случае нарушения ценового потолка для российской нефти.﻿ Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на копии писем, оказавшиеся в распоряжении издания, а также на информацию, полученную от менеджеров двух страховых компаний, сообщает Экономическая правда.

"Согласно копии одного из писем, Минфин США просил предоставить обширную информацию и документацию о поставках и причастных к ним организациях. Минфин угрожал тюремным заключением, если получатели не выполнят требования в полном объеме" , - пишет Bloomberg.

Официальные лица двух страховщиков также заявили, что тон разговоров с американскими властями изменился в последние недели.

Власти США подкрепили письма санкциями против нескольких конкретных судов и их владельцев. Пока это были малоизвестные компании, большинство из которых в конечном итоге принадлежат государственной российской танкерной компании "Совкомфлот".

С июля 2023 года известны множественные случаи, когда основной российский сорт Urals начал продаваться дороже установленного "большой семеркой" и Евросоюзом ограничения в 60 долларов за баррель.

В конце октября – начале ноября США стали ужесточать санкционные меры: помимо запроса информации они ввели санкции против пяти танкеров (четыре из них связаны с "Совкомфлотом", один принадлежит турецкой компании).