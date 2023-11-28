США и Германия все еще неохотно поддерживают скорейшее присоединение Украины к НАТО – СМИ

Среди союзников по НАТО остаются те же разногласия по поводу быстрого вступления Украины в Альянс, что и на саммите в Вильнюсе, поскольку Германия и США настаивают на том, чтобы процесс определялся условиями, а не политическими соображениями. Об этом Euractiv рассказали двое дипломатов НАТО, сообщает Европейская правда.

Члены НАТО до сих пор не пришли к согласию относительно того, являются ли реформы, перечисленные в обновленной годовой программе, условиями, при которых Украина может вступить в НАТО, или они являются инструментом для приближения Киева к Альянсу, рассказали несколько дипломатов НАТО.

По словам одного из них, это означает, что когда условия по выполнению реформ, которые НАТО согласует с Украиной, будут выполнены, можно будет обсуждать вопрос о членстве.

Другие собеседники издания заявили, что программа реформ не содержит перечня условий, а является "указателем" или "инструментом" для отслеживания прогресса и информирования лидеров стран Альянса.

В то же время, отмечают в публикации, описание сфер реформ, как правило, оставляет членам НАТО пространство для маневра, поскольку они не привязаны к строгой оценке прогресса, а скорее выражают свое политическое мнение.

Как указывает издание, с меньшим количеством деталей для проверки выполнения условий также возникает риск того, что реформы никогда не будут достаточными, и это усложнит предоставление зеленого света для вступления.

"В конце концов, это (вопрос) остается политическим решением" , – сказал третий дипломат НАТО, приводя, к примеру, задержки в Турции и Венгрии с ратификацией заявки Швеции на вступление в Альянс из-за национальных интересов.

Еще один дипломат НАТО заявил, что даже если бы война с РФ закончилась завтра, и Украина выполнила все условия, перечисленные в плане реформ, члены НАТО все равно должны были бы дать согласие на приглашение, что может быть трудным процессом.

Ожидается, что в среду, 29 ноября, НАТО и Украина подпишут список реформ, которые Киев должен выполнить для будущего вступления в НАТО.

По информации издания, этот шаг должен дать Киеву толчок к реформированию вооруженных сил и других сфер безопасности, а также предоставить контрольный список, который смогут отслеживать члены НАТО. Документ не будет публичным, говорится в материале.

По словам четырех дипломатов НАТО, процесс выполнения Годовой национальной программы менее строг, чем Плана действий по членству в НАТО, который в прошлом должны были реализовать кандидаты на членство.

В отличие от предыдущих планов реформ, украинский годовой план гораздо короче и менее подробный – 10 страниц вместо 300, перечисление приоритетных сфер, а не контрольный список, что очень затрудняло демонстрацию успехов Украины, сообщил информированный источник.

Таким образом, Украине будет легче продемонстрировать достижения к Вашингтонскому саммиту НАТО следующим летом.

Среди многих реформ – обеспечение гражданского контроля над вооруженными силами, разработка национальной стратегии обороны и безопасности, работа над оперативной совместимостью вооруженных сил с войсками стран-членов НАТО, антикоррупционные реформы (изменения в судебной системе, декларирование активов политически значимых лиц).

По информации Euractiv, защита национальных меньшинств также включена в план реформ, наряду с соображениями относительно прав человека и демократии, которые Венгрия регулярно выдвигает как условие перед построением более тесных связей между НАТО, Евросоюзом и Украиной.