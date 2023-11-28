Россия обстреляла Сумщину: погибли две женщины и 7-летняя девочка

Российские военные днем обстреляли из артиллерии гражданскую инфраструктуру Сумщины, в результате чего погибли две женщины и 7-летняя девочка, трое мужчин получили ранения. ﻿Об этом заявили в Сумской областной прокуратуре, сообщает Украинская правда.

Прокуратура сообщает, что враг около 12:30, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, по предварительным данным, с РСЗО обстрелял гражданскую инфраструктуру города Середина-Буды.