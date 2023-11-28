На Украину надвигается новый циклон: прогнозируют снег, дожди и гололедицу

По прогнозам синоптиков, 29 ноября в Украину надвигается циклон - прогнозируют снег, мокрый снег, дожди, а на дорогах - гололедица, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, ГСЧС.

"29-го ноября Украину посетит очередной циклон из серии южных циклонов.

В большинстве областей ожидается осложнение погодных условий - снег, мокрый снег, налипание мокрого снега и дожди.

Ветер снова предполагается сильным, со штормовыми порывами до 15-22 метров в секунду. Направление - юго-восточное с переходом на западное".

Температура воздуха ночью 29 ноября ожидается в пределах 0-5 градусов мороза, днем потеплеет до +2 +6 градусов, только на западе будет днем холоднее, 0-4 градуса мороза.

В южной части Украины ночью +2+6, днем +7+14 градусов.

Киев в среду попадет в сферу влияния южного циклона, который назвали Oliver. В столице ночью прогнозируют мокрый снег, дождь, налипание мокрого снега, а днем осадки постепенно будут ослабевать и прекращаться.

Ветер в Киеве с юго-восточного перейдет на западный, снова ожидается сильным, со штормовыми порывами.

Ближайшей ночью 0-2 мороза, завтра днем потеплеет до +2 тепла.

Укргидрометцентр предупреждает, что 29 ноября в стране порывы ветра 15-20 м/с, в южных областях местами 25 м/с.

В западных областях ночью метели, на дорогах гололедица.

В Закарпатской, Львовской, Волынской, Ровенской областях значительный снег.

В Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Полтавской областях ночью и утром, в Сумской и Харьковской областях днем значительные мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.

В Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской и Днепропетровской областях ночью и утром значительные дожди.

30-го ноября, по словам синоптика, непогода отступит, однако будет морозно ночью, днем около нуля.