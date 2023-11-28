Словацкие перевозчики планируют заблокировать границу с Украиной 1 декабря

Ассоциация словацких перевозчиков UNAS планирует перекрыть грузовое движение на пункте пропуска Вышнее Немецкое - Ужгород. Блокировка границы планируется на начало декабря, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление Союза перевозчиков Словакии (UNAS) в Facebook.

"UNAS собирается блокировать Вишне Немецкое - Ужгород с пятницы, 1 декабря 2023 года" , - заявили перевозчики Словакии.

Руководитель UNAS Станислав Скала сказал, что словацкие перевозчики дождутся позиции словацкого минтранса до четверга, прежде чем принимать окончательное решение.

Словацкие перевозчики отметили, что уже 3 недели продолжаются протесты и блокады польско-украинских границ.

По их словам, в течение последних дней СМИ СМИ также сообщали об увеличении потока украинских грузовиков, следующих из Польши, которые были вынуждены ждать на словенско-польской границе из-за недостаточного количества пунктов оплаты за проезд и нападение на эти пункты.

"Поскольку польские блокады не ограничивают перевозки гуманитарной помощи, военной помощи, живых животных или топлива, очевидно, что эти грузовики не перевозят ни одного из этих видов товаров и, следовательно, являются только коммерческим транспортом" , - добавили в союзе.

Забастовка польских перевозчиков и блокада границы

Напомним, с 6 ноября польские перевозчики объявили о начале забастовки, которая, по их словам, продлится до начала января 2024 года.

В первые часы они практически заблокировали три КПП на границе с Украиной - "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчева", "Рава-Русская-Хребене", выпуская и впуская грузовой транспорт не более одной фуры в одну сторону в час.

Позже, 23 ноября, перевозчики перекрыли и пункт пропуска "Медика - Шегини". Кроме того, пока по неподтвержденной информации есть намерения распространить блокирование также на пункт контроля "Нижанковичи" - "Мальховице".

Ранее сообщалось, что Украина уже столкнулась с проблемой поставки топлива из-за блокады польских перевозчиков.

Отметим, что с начала блокады на границе Украины и Польши умерли уже два перевозчика.