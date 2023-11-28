Блинкен и глава МИД Норвегии обсудили усиление помощи Украине
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде обсудили усиление помощи Украине, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Госдепартамент США.
Отмечается, что Блинкен и министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде встретились сегодня в Брюсселе на полях встречи министров иностранных дел стран НАТО.
Госсекретарь и министр иностранных дел подтвердили свою общую приверженность НАТО и трансатлантической безопасности и обсудили дополнительные меры по поддержке Украины против агрессии России.
О чем еще говорили чиновники
Они проконсультировались по поводу конфликта в Газе и подчеркнули необходимость продолжать расширять гуманитарную помощь гражданскому населению.
Также госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Барт Эйде обсудили другие темы, представляющие взаимный интерес, включая Арктику и глобальную продовольственную безопасность.
Помощь от Норвегии
В октябре Норвегия объявила о выделении финансовой помощи для разминирования Украины. Речь идет о 18,5 млн. долларов.
Позже Норвегия предоставила один миллиард крон (84 миллиона евро) норвежским организациям, помогающим украинцам.
Не так давно украинские пограничники получили от Норвегии мобильный комплекс радиационного контроля. Его применяют в зонах с высоким уровнем угрозы для проверки радиационной обстановки.