Боррель заявил, что не видит "усталости от войны" среди европейских стран

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что не видит "усталости от войны" среди европейских стран и верит, что помощь Украине продолжится, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал в Брюсселе на брифинге с главой МИД Украины в ответ на вопросы СМИ.

"Честно говоря, я не вижу признаков того, что среди стран-членов есть то, что вы называете "усталостью". Все обеспокоены, и все признают успехи украинцев – о которых не всегда достаточно говорят", – ответил Боррель.

Он отметил, что это, например, функционирование "зернового коридора" без России, что стало возможным из-за вытеснения флота РФ из западной части Черного моря; закрепление ВСУ на левом берегу Днепра под Херсоном.

"Я убежден, что страны-члены продолжат поддерживать Украину, потому что для нас это – экзистенциальный вопрос. Мы не можем позволить себе "усталость", потому что это наше обязательство", – добавил главный дипломат ЕС.

На брифинге Боррель подтвердил, что поедет на встречу ОБСЕ, которую решили бойкотировать главы МИД Украины и государств Балтии из-за присутствия Сергея Лаврова.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне также выразил уверенность в том, что союзники продолжат поддерживать Украину.