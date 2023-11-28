В ЦАХАЛ заявили, что боевики ХАМАС нарушили перемирие с Израилем
Боевики ХАМАС нарушили перемирие с Израилем. Они напали на израильских военных во время режима прекращения огня, сообщает РБК-Украина.
Об этом сказано в заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщает The Times of Israel.
По информации ЦАХАЛ, три взрывных устройства привели в действие возле израильских солдат в разных местах на севере Сектора Газа "в нарушение договоренностей о перемирии".
Также во время одного из инцидентов по солдатам Армии обороны Израиля открыли огонь.
"В обоих случаях силы ЦАХАЛа находились в пределах согласованных линий прекращения огня", - добавили в Армии обороны.
В то же время военное крыло ХАМАС обвинило израильских солдат в том, что они якобы первыми нарушили перемирие, что привело к столкновению.
Перемирие между Израилем и ХАМАС
Напомним, в пятницу, 24 ноября, Израиль и ХАМАС начали четырехдневное прекращение огня. Во время перемирия боевики должны отпустить не менее 50 женщин и детей.
Вчера, 27 ноября, в Белом доме заявили, что стороны договорились продлить перемирие еще на два дня.