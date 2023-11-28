Пограничники подняли флаг Украины на КПП на границе с Россией

Пограничники бригады Гвардии наступления "Стальная граница" подняли флаг Украины на КПП "Бударки" в Харьковской области на границе с Россией, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Пограничники, несмотря на постоянные обстрелы, зашли на территорию автомобильного пункта пропуска "Бударки" и подняли государственный флаг Украины на самую высокую в окрестности башню.

Этот КПП находится непосредственно на государственной границе и не работает с момента полномасштабного вторжения России.