Минобороны внедрило еще четыре стандарта НАТО: подробности

В течение октября-ноября в Министерстве обороны и Вооруженных силах Украины введены еще четыре стандарта НАТО, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщило Минобороны в Facebook.

Речь идет о таких стандартах:

"Воздушные и космические операции" (касается общей доктрины, на основе которой могут быть сформулированы стандартные процедуры применения возможностей по действиям в аэрокосмическом пространстве во время объединенных операций);

"Образование и подготовка по проведению операций в урбанизированной среде" (осуществление стандартизированной подготовки при подготовке к ведению боевых действий в крупных населенных пунктах);

"Тактика, методы и процедуры воздушно-десантных операций НАТО" (обеспечение командиров и их штабов руководством по планированию, координации и выполнению воздушно-десантных операций);

"Проведение сухопутных тактических действий" (обеспечение руководством по планированию и выполнению мероприятий и задач по стабилизации обстановки, которые могут возникать в рамках любой операции и в рамках любой кампании);

В министерстве сообщили, что сейчас у них и в ВСУ введено 280 стандартов НАТО: 174 - в рамках Целей партнерства Украина-НАТО (первоочередные стандарты НАТО); 106 - так называемых "инициативных", внедряемых Украиной вне Целей партнерства.

Справка: Всего в Альянсе существует 1135 стандартов.

Во вторник в СМИ появилась информация, что среди союзников по НАТО остаются разногласия относительно быстрого вступления Украины в Альянс из-за позиции США и Германии, которые настаивают, чтобы процесс определялся условиями, а не политическими соображениями.