На территорию Украины залетело несколько групп российских ударных дронов (Обновлено)

Несколько групп российских ударных беспилотников залетели в Украину и движутся по ее территории, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Первое сообщение о том, что БПЛА находятся на территории Украины, появилось в 18:37.

В 19:26 ВС сообщили, что группы ударных БпЛА из Днепропетровской области заходят в воздушное пространство Полтавщины, курс - северо-западный, еще несколько групп летят в Днепропетровской области.

"Полтавская, Кировоградская, Харьковская области - угроза ударных БпЛА", - говорится в сообщении.

Еще несколько групп находятся в Херсонской и Николаевской областях, курс - западный/северо-западный.

В то же время военные предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в Сумской, Полтавской, Донецкой и Харьковской областях.

Также ВС объяснили, что воздушная тревога в Харьковской области связана с активностью вражеской тактической авиации. Есть угроза применения авиационного вооружения.

Обновлено: По состоянию на 19:51 движение ударных дронов выглядит следующим образом: в Кировоградской области - в направлении Черкасской области; в Николаевской области - в направлении Кировоградщины и Одесской области; в Полтавской и Днепропетровской областях - курс северо-западный.

Обновлено: По состоянию на 20:30 группы ударных дронов из Черкасской области движутся в направлении Киевщины, из Одесской области - северным/северо-западным курсом, из Кировоградской области в направлении Черкасской области, из Черкасской области через Переяслав в направлении Киевской области.

"Черкассы - находитесь в укрытиях! БпЛА в районе города", - предупредили Воздушные силы.

С юга на север через центр в регионах Украины объявили воздушную тревогу.

Обновлено: По состоянию на 20:58 движение ударных БПЛА выглядит так: в Винницкой области (Ладыжин/Тульчин) в северо-западном направлении, в Киевской области (Белая Церковь) в западном направлении, еще одна группа ударных БПЛА направляется из Херсонской в направлении Николаевской области.