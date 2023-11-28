Украинский парламент планирует открыть офис в Европарламенте – Стефанчук

Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук по итогам переговоров в Брюсселе сообщил о намерениях открыть представительство украинского парламента при Европейском парламенте, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал в эфире телемарафона во вторник.

По словам Стефанчука, Верховная рада и Европарламент ведут переговоры об усилении взаимодействия еще до обретения членства Украины в Европейском Союзе.

Среди прочего, во время встречи с руководством Европарламента речь шла об участии украинских парламентариев в работе профильных комитетов парламента в Страсбурге и присутствии на его пленарных заседаниях в статусе наблюдателей.

"Мы проговорили очень важные вопросы о взаимном открытии офисов. То есть в Киеве планируется открыть офис Европейского парламента, а здесь, в Европейском парламенте, планируем открыть офис Верховной рады Украины. Это эксклюзивный подход именно в отношении Украины", – подчеркнул спикер Рады.

Еще один шаг в этом направлении – унификация деятельности аппаратов Верховной рады и Европарламента, добавил он.

"Для нас очень важно соответствие тем критериям демократизации, парламентаризма, поскольку мы интегрируемся в Европу и хотим иметь полную совместимость", – подытожил Стефанчук.

Конференция глав Европейского парламента ранее подтвердила намерения открыть постоянное представительство в Украине, чтобы способствовать ее европейской интеграции и взаимодействию, а также публично выступила за то, чтобы Европейский совет подтвердил начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.