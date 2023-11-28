Россияне около десяти раз атаковали Никопольский район: есть раненые и убитый
Россия в течение вторника около десяти раз атаковала Никопольский район на Днепропетровщине, за день пострадали три человека, еще один – погиб, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Русские изверги. Утром они убили человека в Никополе, еще двоих ранили. Но на этом не остановились.
Уже через час направили на город дроны-камикадзе. И снова пострадавший среди мирных. Это 43-летний мужчина".
По Никополю и Марганецкой общине оккупанты били из тяжелой артиллерии и ударили несколькими БпЛА.
Повреждены админздание, коммунальное и 2 промышленных предприятия, 3 многоэтажки и 13 частных домов. Задело и линии электропередач и газопроводы.
Предыстория:
- Во вторник вечером россияне запустили несколько групп российских ударных беспилотников, в том числе пролетающих по Днепропетровщине.