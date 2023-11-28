Россияне около десяти раз атаковали Никопольский район: есть раненые и убитый

Россия в течение вторника около десяти раз атаковала Никопольский район на Днепропетровщине, за день пострадали три человека, еще один – погиб, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Русские изверги. Утром они убили человека в Никополе, еще двоих ранили. Но на этом не остановились.

Уже через час направили на город дроны-камикадзе. И снова пострадавший среди мирных. Это 43-летний мужчина".

По Никополю и Марганецкой общине оккупанты били из тяжелой артиллерии и ударили несколькими БпЛА.

Повреждены админздание, коммунальное и 2 промышленных предприятия, 3 многоэтажки и 13 частных домов. Задело и линии электропередач и газопроводы.

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