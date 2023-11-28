Литва заявила, что пока не будет полностью закрывать границу с Россией

Министерство внутренних дел Литвы заявило, что страна пока не будет полностью закрывать границу с Россией вслед за Финляндией, которая приняла такое решение на фоне миграционного давления, сообщает Европейская правда.

Об этом представитель ведомства Миндаугас Баярунас сказал в комментарии агентству Elta, его цитирует LRT.

МВД Литвы заявило, что поддерживает решение Финляндии, "которая испытывает организованной Россией гибридной атаки", закрыть все пограничные переходы с Россией.

"Мы пока не видим потребности в региональном решении. На литовской границе пока спокойно. У нас есть четкие индикаторы угрозы, на которые мы будем реагировать. Мы следим за ситуацией и будем реагировать, если будут изменения", – говорится в комментарии.

В ведомстве сказали, что Литва регулярно контактирует с соседними государствами и делится соответствующей информацией.

Президент Литвы Гитанас Науседа ранее пообещал, что Вильнюс изучит вопрос о том, будет ли экономически рационально закрыть переходы с РФ и Беларусью. В принципе такой возможности там не исключали.

Ранее во вторник стало известно, что Финляндия решила временно закрыть последний действующий пункт пропуска на границе с Россией – на ближайшие две недели. Причиной решения стала попытка России оказывать влияние с помощью мигрантов на Финляндию.