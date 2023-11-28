Зеленский о фортификации: мин и бетона государству точно хватит

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам проведения Ставки Верховного главнокомандующего сообщил, что обсуждали усиление фортификаций в регионах и противовоздушную оборону, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил Зеленский в обращении 28 ноября.

"Первое – фортификация. Значительно усиливаем. Были подробные доклады на всех уровнях: Генштаб, Министерство обороны, Премьер-министр, областная власть, командующие ОСУВ. Все финансы есть. Все решения есть.

Должна быть полная соответствующая работа в общинах. Все абсолютно детализировано – мин и бетона нашему государству точно хватит. Нужно больше скорости и эффективности, и у каждого, кто за это отвечает, есть четкие задачи".

Также на Ставке проанализировали недавние атаки против Украины и тактику защиты противовоздушной обороны. Зеленский озвучил необходимость усиления мобильных огневых групп и отметил, что работа Patriot NASAMS в Украине очень эффективна. Обсудили и обстановку на фронте.

"Отдельное внимание – донецким направлениям: Авдеевка, Марьинка, район Бахмута. Там за эти сутки – наиболее интенсивные боевые столкновения. Я благодарю всех наших воинов за силу и стойкость. Купянское направление – я хочу особо отметить содержание наших позиций. Обсудили также и наши действия на южных направлениях.