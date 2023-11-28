ОВА: ПВО охотится на вражеские беспилотники над Киевской областью
В воздушном пространстве Киевской области зафиксированы российские дроны. Силы противовоздушной обороны работают по целям, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила Киевская областная военная администрация в Telegram.
"Находитесь в укрытиях и других безопасных местах во время сигнала воздушной тревоги. Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников".
Ранее стало известно, что в Украину залетели несколько групп российских ударных дронов. На Киевщину они попали со стороны Черкасской области.
Также беспилотники были замечены в других областях Украины.