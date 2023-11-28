ГСЧС: Из-за непогоды в Украине обесточены более 350 населенных пунктов

Обесточенными из-за непогоды в Украине остаются 357 населенных пунктов, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Так, в настоящее время обесточены 357 населенных пунктов. До сих пор остается перекрытым движение на 2 автодорогах Николаевской области: Т-15-06 "Николаев — Домановка — Березки"; Т-15-10 "Арбузинка — Новая Одесса". Всего было отбуксировано 1783 транспортных средства, в местах временного отстоя находится около 585 грузовиков.

В то же время, проезд на дорогах общего пользования обеспечен.

Как сообщалось, в результате непогоды в Одесской, Харьковской, Николаевской областях и Киеве погибли 10 человек, 23 – пострадали, среди них есть дети.