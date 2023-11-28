В Армии обороны Израиля подтвердили, что ХАМАС освободил еще 12 заложников
В Армии обороны Израиля подтвердили, что боевики ХАМАС передали Красному Кресту еще 12 освобожденных заложников, сообщает Украинская правда.
Об этом передает Times of Israel со ссылкой на сообщение ЦАХАЛ.
"Согласно информации, полученной от Красного Креста, 12 заложников – в том числе десять израильтян и двое иностранных граждан – направляются к территории Израиля".
Что предшествовало:
- В семь утра 24 ноября между Израилем и боевиками ХАМАС началось четырехдневное перемирие.
- Вечером 24 ноября первые 13 израильских заложников в сопровождении сотрудников Международного комитета Красного Креста выехали из Сектора Газа через контрольно-пропускной пункт Рафах.
- 25 ноября группировка ХАМАС заявила, что передала Красному Кресту 13 израильских и 7 иностранных заложников для освобождения, ЦАХАЛ подтвердил эту информацию.
- 26 ноября Израиль освободил 39 палестинцев в соответствии с соглашением о временном перемирии. Международный комитет Красного Креста также заявил, что помог освободить 19 палестинских заключенных из израильских тюрем.
- По итогам переговоров, во время перемирия ХАМАС должен освободить 50 заложников, захваченных в плен 7 октября, а власти Израиля - 150 палестинских заключенных.