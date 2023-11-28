Испания поддерживает начало переговоров о вступлении Украины в ЕС – глава МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу со своим испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом. Одной из тем обсуждений стало вступление Украины в Европейский союз, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение Кулебы и Альбареса в Twitter.

"Я подтвердил твердую приверженность Испании защите мира, суверенитета и территориальной целостности Украины. Также мы поддерживаем начало переговоров о вступлении Украины в ЕС" , - написал испанский министр по итогам переговоров.

В свою очередь Кулеба поблагодарил за испанскую поддержку Украины в противостоянии российской агрессии и начале вступительных переговоров с ЕС.

По словам главы МИД Украины, он также обсудил с коллегой пути увеличения оборонного производства в Европе.

Переговоры о вступлении Украины в ЕС

Напомним, недавно Европейская комиссия обнародовала отчет о прогрессе Украины и других стран-претендентов на пути в Евросоюз.

Ведомство рекомендовало начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Для этого необходимо, чтобы все лидеры стран блока поддержали соответствующее решение. Его хотят рассмотреть на саммите 14-15 декабря.

Пока только Венгрия открыто заявила, что выступает против начала вступительных переговоров с Украиной.