ISW: Путин утвердил бюджет РФ с рекордными расходами на войну

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы, который предусматривает рекордные расходы на войну в Украине.﻿﻿ Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

Президент России Владимир Путин в своей речи 28 ноября подтвердил концепцию так называемой "русской идентичности", которая якобы состоит из двух частей: "русская нация", которая, как утверждается, включает русских, украинцев и белорусов, является центром российской идентичности; и более широкий "русский мир", включающий другие не восточнославянские этносы как в современной России, так и на бывших территориях Советского Союза.

Кроме того, Путин подписал закон, значительно увеличивающий расходы России в 2024 году, включая рекордный уровень расходов на армию и оборонно-промышленный комплекс.

Федеральный бюджет на 2024 год предусматривает 36,66 триллиона рублей ($412,5 миллиарда) государственных расходов и дефицит бюджета в размере 1,6 триллиона рублей ($9,25 млрд).

В отчете отмечается, что, по сообщениям, Министерство финансов России выделило 6,41 триллиона рублей (72,1 миллиарда долларов) на оборону в 2023 году, хотя эта цифра, вероятно, выше, учитывая, что значительная часть российского бюджета до сих пор засекречена.

Примерно треть или более федерального бюджета, направляемого на оборонные расходы, представляет рекордный уровень таких расходов.

По данным аналитиков, все же федеральный бюджет не покрывает всех российских расходов на оборонку, поскольку Кремль полагается на региональные бюджеты и частные бизнес-структуры, чтобы увеличить финансирование текущих военных усилий.

Проекты бюджетов на 2025 и 2026 годы предусматривают примерно такие же большие расходы, как и в бюджете на 2024 год, 34. 38 триллионов рублей ($387,9 млрд) и 35,59 триллионов рублей ($400,4 млрд) соответственно, что свидетельствует о том, что Кремль планирует выделить значительную часть своих расходов на поддержку продолжающейся войны в Украине.

Ключевые выводы ISW за 28 ноября