ISW: Путин утвердил бюджет РФ с рекордными расходами на войну
Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы, который предусматривает рекордные расходы на войну в Украине. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.
Президент России Владимир Путин в своей речи 28 ноября подтвердил концепцию так называемой "русской идентичности", которая якобы состоит из двух частей: "русская нация", которая, как утверждается, включает русских, украинцев и белорусов, является центром российской идентичности; и более широкий "русский мир", включающий другие не восточнославянские этносы как в современной России, так и на бывших территориях Советского Союза.
Кроме того, Путин подписал закон, значительно увеличивающий расходы России в 2024 году, включая рекордный уровень расходов на армию и оборонно-промышленный комплекс.
Федеральный бюджет на 2024 год предусматривает 36,66 триллиона рублей ($412,5 миллиарда) государственных расходов и дефицит бюджета в размере 1,6 триллиона рублей ($9,25 млрд).
В отчете отмечается, что, по сообщениям, Министерство финансов России выделило 6,41 триллиона рублей (72,1 миллиарда долларов) на оборону в 2023 году, хотя эта цифра, вероятно, выше, учитывая, что значительная часть российского бюджета до сих пор засекречена.
Примерно треть или более федерального бюджета, направляемого на оборонные расходы, представляет рекордный уровень таких расходов.
По данным аналитиков, все же федеральный бюджет не покрывает всех российских расходов на оборонку, поскольку Кремль полагается на региональные бюджеты и частные бизнес-структуры, чтобы увеличить финансирование текущих военных усилий.
Проекты бюджетов на 2025 и 2026 годы предусматривают примерно такие же большие расходы, как и в бюджете на 2024 год, 34. 38 триллионов рублей ($387,9 млрд) и 35,59 триллионов рублей ($400,4 млрд) соответственно, что свидетельствует о том, что Кремль планирует выделить значительную часть своих расходов на поддержку продолжающейся войны в Украине.
Ключевые выводы ISW за 28 ноября
- Путин в речи 28 ноября подтвердил концепцию так называемой "русской идентичности", которая состоит из двух частей: "русская нация", которая, по его словам, включает русских, украинцев и белорусов, является центром этой "идентичности"; и более широкий "русский мир", включающий другие не восточнославянские этносы как в современной России, так и на бывшей территории Советского Союза.
- Глава подконтрольной Кремлю Русской православной церкви Патриарх Московский Кирилл заявил, что России необходимо "существенно скорректировать" свою миграционную политику ради "сохранения русской культуры", подчеркивая мнимое превосходство этнических русских над другими этническими группами.
- Российские чиновники, похоже, пытаются еще больше ограничить права мигрантов на территории РФ, вероятно, для того, чтобы поддержать усилия по их принуждению к военной службе, а также для успокоения ксенофобских российских ультранационалистов.
- Кремль продолжает уделять значительное внимание созданию информационных условий для будущих президентских выборов в России 2024 года и, вероятно, официально начнет "кампанию" Путина 14 декабря.
- Представитель Главного управления военной разведки Украины Андрей Юсов заявил 28 ноября, что неустановленные лица отравили жену руководителя ГУР Кирилла Буданова Марианну Буданову.
- Путин подписал закон, значительно увеличивающий федеральные расходы России в 2024 году, включая рекордный уровень расходов на оборону.
- Российский инсайдерский источник сообщил 28 ноября, что власти РФ задержали еще по меньшей мере трех сотрудников ФСБ в Москве в связи с делом о взяточничестве на сумму 55,6 миллиона долларов.
- Заместитель министра обороны Ирана бригадный генерал Мехди Фархи объявил 28 ноября, что Россия и Иран завершили закупку российских самолетов.
- Российские войска продолжали наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная, под Бахмутом, вблизи Авдеевки, к западу и юго-западу от Донецка, в приграничной зоне Донецкой и Запорожской областей, а также на западе Запорожской области и продвинулись вперед вблизи Купянска и Авдеевки.
- Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объявил, что Чечня сформировала два новых полка и один батальон, подчиняющиеся МО России, а также оперативный батальон, подчиненный Росгвардии.
- Оккупационные администрации Донецкой и Луганской областей 28 ноября подписали соглашение о развитии более тесных экономических связей с Ростовской и Воронежской областями.