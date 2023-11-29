ISW: На Запорожском направлении украинские военные продвинулись вперед

Украинские силы продолжили наступательные операции на западе Запорожской области 28 ноября и, по сообщениям, продвинулись вперед.﻿﻿ Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

Украинский Генеральный штаб сообщил, что украинские войска продолжают наступательные операции на Мелитопольском направлении (западная часть Запорожской области).

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что за последние несколько дней украинские войска достигли неопределенного успеха к западу от Роботино в направлении Копани (5 км к северо-западу от Роботино).

Российские военные блогеры утверждают, что украинские силы при поддержке тяжелой техники и бронетехники безуспешно атаковали к западу от Роботино и вблизи Новопрокоповки (к югу от Роботино).

Один из таких блогеров утверждает, что российские силы отбили украинскую бронетанковую атаку вблизи Вербового (9 км к востоку от Роботино).

В то же время Минобороны России утверждает, что российские силы также отбили украинскую атаку вблизи Новопокровки (9 км к северо-востоку от Роботино).

При этом российские войска продолжили наземные атаки на западе Запорожской области 28 ноября, но не осуществили никаких подтвержденных продвижений.

Украинский Генеральный штаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Роботино и Новопрокоповки.

Российский военный блогер утверждал 28 ноября, что плохие погодные условия продолжают создавать трудности для российской и украинской воздушной разведки.