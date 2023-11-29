Курс валют НБУ на 29 ноября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 29 ноября 2023 года
Курс доллара, по сравнению с 28 ноября, вырос на 15 коп до 36.36 за 1 доллар.
Евро подорожал на 16 коп до 39.82 за 1 евро.
Курс рубля повысился на 2 коп до 4.10 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов достиг уровня 45.88 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка вырос на 13 коп до 41.26 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого повысился на 6 коп до 9.16 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|36.364400
|EUR
|Евро
|39.817200
|RUB
|Рубль
|0.409930
|GBP
|Фунт стерлингов
|45.875500
|CHF
|Швейцарский франк
|41.262200
|PLN
|Польский злотый
|9.158600