Курс валют НБУ на 29 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 29 ноября 2023 года

Курс доллара, по сравнению с 28 ноября, вырос на 15 коп до 36.36 за 1 доллар.

Евро подорожал на 16 коп до 39.82 за 1 евро.

Курс рубля повысился на 2 коп до 4.10 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов достиг уровня 45.88 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос на 13 коп до 41.26 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого повысился на 6 коп до 9.16 за 1 польский злотый.