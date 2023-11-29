ПВО ночью уничтожила все "Шахеды" и 2 ракеты – Воздушные силы

В ночь на 29 ноября 2023 россияне ударили по Украине беспилотниками типа Shahed и ракетами Х-59. Силы ПВО уничтожили все выпущенные "Шахеды" и две ракеты.

Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Оккупанты выпустили 21 беспилотник и 3 управляемые авиационные ракеты Х-59. "Шахеды" летели по направлению Приморско-Ахтарск (РФ), ракеты выпустили из воздушного пространства оккупированной Херсонщины.

Основное направление удара беспилотников – Хмельницкая область. Ракеты были направлены на юг страны.

"В результате боевой работы все вражеские ударные БпЛА уничтожены в пределах Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Киевской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областей. Также уничтожены две управляемые авиационные ракеты в Николаевской области. Третья – не достигла желаемой цели" , – говорится в сообщении.

К отражению воздушного нападения были привлечены истребители зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.