На фронте за сутки почти 90 боевых столкновений – Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки на фронте произошло 87 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими оккупантами.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 29 ноября.

Всего враг нанес 14 ракетных и 80 авиационных ударов, совершил 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Под авиационными ударами оказались: Ивановка, Степная-Новоселовка Харьковской области; Спорное, Часов Яр, Торецк Донецкой области; Змиевка, Берислав, Казачье Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия возле Синьковки и Петропавловки Харьковской области, где Силами обороны отражены 5 атак.

На Лиманском направлении наши воины отразили 4 атаки оккупантов вблизи Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел штурмовые действия в районах Богдановки, Клещеевки, Андреевки и Северной Донецкой области. Здесь украинские защитники отразили 16 атак. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника южнее Новокалинового, Степного, Авдеевки, Тоненького и Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отражено 27 атак.

На Марьинском направлении украинские защитники отразили 17 атак врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия юго-западнее Старомайорского и Водяного Донецкой области. На Запорожском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия западнее Вербового и Роботиного Запорожской области, где наши защитники отразили 9 атак противника.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, пять средств противовоздушной обороны, девять артиллерийских средств, состав боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы противника.