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РФ за сутки потеряла более 1100 военных и 32 артсистемы – Генштаб

РФ за сутки потеряла более 1100 военных и 32 артсистемы – Генштаб
Фото: Facebook

За прошедшие сутки РФ потеряла в ходе войны против Украины примерно 1140 своих военных, 15 танков, 32 артиллерийские системы, 3 реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую военную технику.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.11.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 327 580 (+1 140) человек,
  • танков − 5 538 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин − 10 312 (+27) ед,
  • артиллерийских систем - 7 908 (+32) ед,
  • РСЗО − 910 (+3) ед,
  • средств ПВО − 600 (+3) ед,
  • самолетов − 323 (+0) ед,
  • вертолетов − 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5 944 (+39) ед,
  • крылатых ракет − 1 567 (+2) ед,
  • кораблей/катеров − 22 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 10 348 (+46) ед,
  • специальной техники – 1 121 (+8) ед.

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