РФ за сутки потеряла более 1100 военных и 32 артсистемы – Генштаб
За прошедшие сутки РФ потеряла в ходе войны против Украины примерно 1140 своих военных, 15 танков, 32 артиллерийские системы, 3 реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую военную технику.
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.11.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 327 580 (+1 140) человек,
- танков − 5 538 (+15) ед,
- боевых бронированных машин − 10 312 (+27) ед,
- артиллерийских систем - 7 908 (+32) ед,
- РСЗО − 910 (+3) ед,
- средств ПВО − 600 (+3) ед,
- самолетов − 323 (+0) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5 944 (+39) ед,
- крылатых ракет − 1 567 (+2) ед,
- кораблей/катеров − 22 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 10 348 (+46) ед,
- специальной техники – 1 121 (+8) ед.