В МИД РФ заявили, что Москва готова воевать с НАТО

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что он не исключает вооруженный конфликт между РФ и НАТО, мол, наладить отношения уже не удастся.﻿﻿ Об этом он сказал в интервью российскому изданию "Известия", сообщает Украинская правда.

На вопрос, можно ли ожидать в будущем вооруженного конфликта, он ответил:

"Зависит от Североатлантического альянса. Целиком и полностью выбор на стороне НАТО. Мы готовы, как это уже было продемонстрировано, защищать наши национальные интересы всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами".

Рябков добавил, что якобы нельзя "бесконечно посягать" на интересы России и что "люди которые продолжают испытывать нас на прочность, они видимо, уверовали, что пределов их собственной игре на повышение ставок нет, но они могут оказаться в числе в пух и прах проигравшихся на этой площадке"

"Я не думаю, что отношения России и НАТО восстановятся в той или иной форме в обозримой перспективе. Это исключено по соображениям как принципиального, так и практического свойства. Если кто-то на Западе думают, что мы нуждаемся в этих отношениях, что мы в какой-то момент придем и попросим об их восстановлении, то это крупнейшее заблуждение", – сказал он.

Российский чиновник добавил, что Россия и "раньше то была готова договариваться только на равноправной и взаимоуважительной основе".