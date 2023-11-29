В Еврокомиссии не видят негативного влияния украинской агропродукции на рынки ЕС

На заседании комитета Европейского парламента по сельскому хозяйству и развитию в Брюсселе обсудили поддержку экспорта аграрной продукции из Украины. Депутаты также обменялись мнениями с членами Еврокомиссии по поводу рисков для фермеров ЕС ростом темпов поставки украинской продукции, сообщает Укринформ.

"Мы отслеживаем объемы, мы отслеживаем динамику цен, импортную цену на национальном уровне, а также цены на уровне ЕС, и мы публикуем мониторинговый отчет каждые два месяца. Поэтому пока мы не видим каких-либо очень значительных негативных последствий для сельскохозяйственного рынка ЕС" , - сказал докладчик по этой теме Пьер Баску, директор по устойчивому развитию и поддержке доходов Генерального директората по вопросам сельского хозяйства Еврокомиссии.

Комиссия работает над развитием "коридоров солидарности" и уменьшением расходов на транзит, поскольку хочет, "чтобы Украина продолжала вносить свой вклад в мировую продовольственную безопасность и могла продолжать экспортировать свою продукцию в ЕС, а также за его пределы", отметил докладчик.

По данным евродепутатов, "коридоры солидарности" стали спасительными для украинской экономики и позволили экспортировать более 108 миллионов тонн товаров и импортировать 38 миллионов тонн другой продукции на общую сумму 123 миллиарда евро. Эти объемы значительно выросли после открытия черноморского маршрута.

В октябре из 4,5 млн т зерна и других сопутствующих товаров, экспортируемых из Украины, 3,2 млн т прошли через "коридоры солидарности", а около 1,3 миллиона тонн – именно через гуманитарный черноморский коридор.

В то же время, необходимо минимизировать негативное влияние на европейских фермеров, утверждают евродепутаты. По их мнению, всплеск экспорта в ЕС, который так важен для украинской экономики, "оказал определенный непредсказуемый эффект на некоторых региональных рынках в прифронтовых странах-членах, а также оказал давление в определенных секторах в ЕС".

Вице-президент аграрного комитета Мазали Агилар заявила, что испанские порты переполнены зерном не только из Украины, но и из России, по невероятно низким ценам.

"С таким давлением импорта они не могут продолжать работать. Очевидно, что мы должны показать нашу солидарность с Украиной, но не за счет наших производителей зерна" , - сказала она, призвав комиссию принять меры, чтобы европейские производители зерна не обанкротились.

В то же время Испания, где в этом году производство зерновых упало более чем на 40% из-за неблагоприятных погодных условий, сейчас остро нуждается в зерне.

Поддерживать необходимо, прежде всего, транзит украинских зерновых через ЕС на конечные рынки, считают евродепутаты. Также, предполагают некоторые из них, Всемирный продовольственный фонд мог быть более активным и выкупать часть этих зерновых.

В отличие от зерна импорт украинского сахара в Европу не вызывает беспокойства.

"Цены на сахар превышают 800 евро за тонну, то есть чрезвычайно высоки в историческом аспекте. Следовательно, в ЕС производство сахара в этом году, по оценкам, составит около 15,6 млн т, а это значит, что импорт будет необходим" , - уточнил глава комитета Норберт Линс.