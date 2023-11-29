Politico назвало самого влиятельного человека 2023 года в Европе

По версии издания Politico самым влиятельным человеком в Европе в этом году является глава польской оппозиции Дональд Туск, который вскоре должен возглавить правительство Польши, сообщает Европейская правда.

"Его победа на выборах в пятой по численности населения стране ЕС, добытая несмотря на все более отчаянные попытки "Права и справедливости" изменить правила игры, используя подконтрольные государству СМИ и польскую казну, показала, что даже в несовершенной системе можно дать отпор укоренившимся популистам" , – отметили авторы рейтинга.

Они отмечают, что победа коалиции Туска стала лучом надежды для центристов по всему континенту, которые с отчаянием наблюдали, как популистские силы продвигаются с маргинеса к власти.

Politico также обращает внимание на то, что перспектива Польши во главе с Туском способна заставить Киев вздохнуть с облегчением.

"Хотя Варшава решительно поддерживала Украину в течение последних двух лет войны, в последние месяцы напряженность в отношениях между странами возросла из-за украинского сельскохозяйственного экспорта. Туск, давний "ястреб" в отношении России, призвал к непоколебимой поддержке Киева" , – утверждают составители рейтинга.

Также издание объявило победителей в трех категориях "Деятели", "Разрушители" и "Мечтатели".

В категории "Деятели" победительницей стала премьер Италии Джорджия Мелони. Издание отметило ее предыдущие симпатии к президенту РФ Владимиру Путину, которые впрочем не помешали ей осудить российское вторжение в Украину.

"Мелони, настоящий политический хамелеон, перевоплотилась в жесткого критика России. Вскоре после полномасштабного вторжения она раскритиковала "неприемлемый широкомасштабный акт войны путинской России против Украины", а в начале этого года приехала в Киев в знак солидарности" , – говорится в материале.

В категории "Разрушители" победила глава центробанка России Эльвира Набиуллина – "главный технократ, который заставляет военную машину российского президента Владимира Путина работать".

В категории "Мечтатели" победителем стал президент Украины Владимир Зеленский.