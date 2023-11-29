Генштаб: РФ засекретила карты минных полей, оккупанты взрываются на минах

Руководство российской армии засекретило карты минных полей в Украине. Поэтому оккупанты часто подрываются на своих минах и несут потери. Об этом заявил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

"В районе временно оккупированных Крынок Херсонской области одно из подразделений 810 морской пехоты российских оккупационных войск отказалось выполнять приказ и идти на штурм позиций ВСУ. Мотивировали свой отказ российские террористы отсутствием координации с артиллерией, плохими погодными условиями и отсутствием разведывательных данных" , - заявил спикер.

По словам Ковалева, штурмовые действия также усложняют минные заграждения, сделанные захватчиками.

"Карты этих минных полей засекречены, а информация штурмовым подразделениям оккупантов передается только по квадратам и без четких координат" , - добавил он.

Так, за месяц 810 бригада морской пехоты РФ потеряла около 50 солдат из-за подрыва на собственных минах.