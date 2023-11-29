У Пентагона есть проблемы с финансированием военных США на Ближнем Востоке – СМИ

Из-за неспособности Конгресса принять бюджет Пентагон пока не имеет фондов для прямого финансирования передислокации авианосных групп на Ближнем Востоке и должен привлекать средства из других программ. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники в оборонном ведомстве США, сообщает Укринформ.

"Министерство обороны приказало направить на Ближний Восток дополнительную авианосную группу, средства противовоздушной обороны, истребители и сотни военных после неожиданных террористических атак на Израиль 7 октября - чтобы предотвратить перерастание конфликта в региональную войну" , - напоминает издание.

При этом объясняется, что военные, как и структуры федерального правительства, действуют на основании так называемой резолюции по временному продолжению финансирования, позволяющей выделять средства на уровне бюджета предыдущего года. Поскольку передислокация войск на Ближнем Востоке не была запланирована ранее, Пентагону приходится изымать денежные средства с других счетов.

Это означает меньше денег на проведение учений, развертывание войск и другие маневры, а также на техническое обслуживание вооружений и техники, которые уже запланированы на текущий год. Кроме того, могут быть отложены некоторые платежи по контракту.

"Бездействие Конгресса означает, что у Пентагона нет денег, чтобы компенсировать наращивание сил (в регионе Ближнего Востока – ред.)" , - резюмирует издание.

По его оценкам, хотя задержки с принятием оборонного бюджета США становятся уже привычным явлением, бремя нынешнего года тяжелее обычного, поскольку Пентагон поддерживает две войны одновременно – в Украине и в Израиле.