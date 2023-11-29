В МИД России заявили, что переговоры на условиях Украины невозможны

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что перемирие на основании "Формулы мира" Зеленского невозможно, мол, на тех условиях, которые выдвигает Киев, России даже обсуждать нечего.﻿﻿ Об этом он заявил в интервью российскому изданию "Известия", сообщает Украинская правда.

Российское издание в озвучивании вопроса поддерживает кремлевский нарратив о том, что Украина якобы не самостоятельна в принятии решений относительно освободительной войны с Россией и вопросов возможных переговоров с РФ. Поэтому вопрос к Рябкову звучит − видит ли он "готовность США принудить Украину в следующем году к перемирию".

"Нет, ничего подобного не то что не просматривается, но я себе на нынешнем этапе и представить не могу. Если у американских коллег есть какие-то идеи на этот счет, они вправе, разумеется, и вольны их изложить в любой форме. Мы их выслушаем. Но они должны обращаться не к нам, а к Киеву. С нами нечего обсуждать на тех условиях, которые выдвинула Украина" , – сказал чиновник.

По словам Рябкова, США "стоят во главе западной группы, которая как мантру повторяет "формулу мира Зеленского", мол, это единственная основа для договоренностей".

"Но на такой основе не просто никаких договоренностей не получится, но и диалог невозможен. Поэтому мы не готовы на этой основе что-либо рассматривать с США. Они должны работать со своими "подопечными" , − заявил замглавы МИД РФ.