The Economist: Между Зеленским и Залужным все больше усиливаются противоречия

The Economist пишет, что параллельно с мрачной реальностью окопной войны становится все более напряженным "политическое поле битвы" в Киеве, президент Владимир Зеленский видит конкурента в главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном, а политическая грызня вредит Украине, сообщает Украинская правда.

"Когда Россия начала свое вторжение в феврале 2022 года, конкурентная политика впала в спячку. Она вернулась, когда экзистенциальная угроза для Украины уменьшилась в конце того же года.

Оппозиционный народный депутат Ярослав Железняк говорит, что все еще существует "широкое согласие" по фундаментальным вопросам национальной безопасности. Но один из известных депутатов в собственной партии президента говорит, что толкотня уже сделала Украину "нестабильной". Ошибки делаются "со всех сторон". А попытки президента "централизовать процесс принятия решений" и "подавить инакомыслие" имеют противоположный эффект" , – говорится в статье.

По данным британского издания, трещины появились не только на политических линиях, но и между военным и политическим руководством.

"Отношения между президентом Владимиром Зеленским и его главнокомандующим Валерием Залужным считаются ужасными" , – пишет The Economist.

Впервые о разногласиях в их взглядах стало известно летом прошлого года.

Недавнее откровенное интервью "The Economist" с генералом, в котором он заявил, что война в Украине зашла в тупик, вывело этот конфликт в открытую плоскость. Зеленский публично упрекнул Залужного за заголовки. В более позднем интервью он, похоже, предупредил Залужного, чтобы тот занимался военными делами, а не "политикой".

"Высокопоставленный источник в правительстве предполагает, что открытый конфликт в руководстве был "предсказуемым" результатом контрнаступательной операции, которая "не пошла по плану". Чиновник говорит, что Залужный, возможно, поступил неразумно, противореча более оптимистичной публичной позиции своего президента, но мало кто в правительстве мог бы поспорить с его трезвыми выводами.

Сейчас идет поиск виновных в том, кто несет ответственность за провал. "Политики говорят, что их генералы – обученные советской властью болваны. А генералы говорят, что политики им мешают. У победы много отцов, но никто не хочет быть отцом безысходности" , – отмечают в публикации.

Еще одним фактором, влияющим на ситуацию, The Economist называет сообщение об уголовном расследовании по обороне юга Украины.

Залужный, по некоторым сообщениям, пока проходит только как свидетель в расследовании, но это может измениться на что-то более серьезное, отмечает издание. Союзники говорят, что возможность уголовного обвинения призвана держать его в узде. Появления генерала в СМИ можно рассматривать как "страховой полис", предполагает источник из Генерального штаба.

The Economist отмечает, что "Залужный не декларировал никаких политических амбиций, а его немногочисленные шаги на политической арене нельзя назвать умелыми".

Впрочем, это не означает, что он не представляет никакой угрозы для Зеленского. Президент, который еще в 2019 году был комиком, знает, как быстро украинское общество может создавать и ломать своих лидеров, напоминает издание.

"Внутренние опросы, с которыми ознакомился "The Economist", свидетельствуют о том, что президент, которого когда-то хвалили за его роль в защите страны, был запятнан коррупционными скандалами в его правительстве и беспокойством относительно направления движения страны.

Данные, полученные в середине ноября, показывают, что доверие к президенту упало до +32%, что меньше половины, чем к все еще уважаемому генералу Залужному (+70%). Руководитель разведки Кирилл Буданов также имеет лучшие рейтинги, чем президент (+45%). Тот же опрос свидетельствует о том, что Зеленский рискует проиграть президентские выборы, если он когда-нибудь столкнется лицом к лицу со своим главнокомандующим" , – отмечает издание.

8 из 10 украинцев выступают против идеи проведения выборов во время войны. Президент также исключил их проведение в 2024 году, ссылаясь на военное положение.