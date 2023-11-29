"Новая почта" открыла еще одно отделение в Румынии

Компания "Новая почта" открыла отделение Nova Post в городе Брашов (Румыния). Это уже второе отделение в стране, а до конца года в планах открытия еще в Констанцы, сообщает Экономическая правда.

Отделение работает ежедневно по адресу: г. Брашов, Str. Brânduselor 72.

Клиенты могут получать и отправлять документы, посылки до 30 кг в Украину и Молдову. Срок доставки в Украину от 5 дней, в Молдову – от 3 дней.

Кроме того, для клиентов Nova Post в Румынии также есть возможность вызвать курьера, чтобы забрать отправку с адреса и доставить на любой адрес по всей стране.

За 6 месяцев работы в Румынии компания доставила посылки почти для 8 000 человек.

"Новая почта" до конца 2023 года планирует открыть отделение в Милане и Париже, а в следующем году – еще 16 Nova Post за границей.